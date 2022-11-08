"الأمن البيئي" يوقّع مذكرة تفاهم مع نادي الإبل

‏وقّعت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم، مذكرة تفاهم مع نادي الإبل، بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل، وبناء شراكة معرفية وثقافية تعزّز من الاستدامة والتوعية المجتمعية.