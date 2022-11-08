"الأمن البيئي" يوقّع مذكرة تفاهم مع نادي الإبل

وقّعت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم، مذكرة تفاهم مع نادي الإبل، بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل، وبناء شراكة معرفية وثقافية تعزّز من الاستدامة والتوعية المجتمعية.
وتدعم المذكرة التعاون والتنسيق في نشر الرسائل التعريفية بالأنظمة والتوعية بالمخالفات البيئية، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بما يدعم المشاركة المجتمعية والتطوع، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى التعاون والتنسيق في الأنشطة الاتصالية والإعلامية والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.
وتم توقيع المذكرة في مقر قيادة القوات بمدينة الرياض، من قبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي، والمدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر بن علي القحطاني.