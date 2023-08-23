أمانة جازان تباشر فتح الطرقات والأحياء المتضررة من الأمطار في صبيا

كثفت أمانة منطقة جازان في محافظة صبيا، جهودها لنزح مياه الأمطار وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسة وداخل الأحياء وأماكن تجمعاتها، وذلك بالتزامن مع الأمطار التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.
وسخّرت الأمانة طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي، فيما تم توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها.
وستواصل أمانة جازان جهودها بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية.