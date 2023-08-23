أمانة جازان تباشر فتح الطرقات والأحياء المتضررة من الأمطار في صبيا

وسخّرت الأمانة طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي، فيما تم توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها.