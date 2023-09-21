البدء في الأعمال الإنشائية لمشروع "بحرين مارينا" على مساحة إجمالية تبلغ 256 ألف متر مربع

وتعقيبًا على هذه الخطوة، أكدت شركة "بحرين مارينا" في بيانٍ خاص، حرصها العالي لتعزيز المشروع بِخبرات شركة "ناس للمقاولات ذ.م.م" الرائدة في قطاع الإنشاءات، خلال عمليات تشييده، وموائمتها مع استراتيجيات شركة "حاج الخليج المحدودة" التي تم التعاقد معها مؤخرًا، لِخبرتها الواسعة في إدارة المشاريع وحساب الكميات، ومؤسسة "محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية" التي ستشرف على عمليات سير أيقونة العاصمة البحرينية القادمة، "بحرين مارينا"، إذ من المرتقب أن يصبح المشروع وجهة سياحية بارزة في مملكة البحرين، نظرًا لِمساحته البالغة إلى 256 ألف متر مربع، والممتدة على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة، أحد أكثر المواقع الإستراتيجية في مملكة البحرين تميزًا، الأمر الذي يهيئ المشروع لِتبوأ دورًا فاعلًا في عجلة الاقتصاد المحلي، ويرفد به إلى خارطة السياحة البحرينية المستقبلية، والقوائم العالمية المخصصة لِتسليط الضوء على الدول السياحية ذات النهج الريادي.