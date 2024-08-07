جازان الأعلى.. "البيئة": 112 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق

وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان التي شهدت هطول أعلى كميات (140) ملم في صنبة – أبو عريش، و(138) ملم في ضمد، و(118) في القفل – صامطة، بينما سجلت منطقة عسير (77.2) ملم في محطة مهر - بيشة، و(47.0) في بارق، و(39.6) في الواديين – أحد رفيدة، وسجلت منطقة الباحة (34.2) ملم في نخال - القرى، وفي بني حسن - المندق (25.1) ملم، وفي بطاط – غامد الزناد (24.3) ملم، وفي منطقة نجران سجلت بئر عسكر – نجران (3.0) ملم، والنمصة – بدر الجنوب (1.9) ملم.