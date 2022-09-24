غدًا ولمدة أسبوع.. أكثر من مليون طالب وطالبة يحتفون باليوم الوطني الــ"92" بالرياض

وتابع: استثمرت وزارة التعليم هذا الدعم في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 لقطاع التعليم؛ ومنها: تبوُّء المملكة مراتب علمية متقدمة، وحصدها عدة جوائز عالمية في مختلف ميادين المنافسات الدولية والعالمية، وتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًّا وعالميًّا، والتقدّم إلى المرتبة الــ"35" في نتائج مؤشر التنمية البشرية لعام 2022م، وتحقيقها المرتبةَ العاشرة بين دول مجموعة العشرين، ووجود المدن السعودية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم، إلى جانب وصول 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع، ومنها أيضًا تقدّم المملكة في 16 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022م في مجال تعليم الإدارة والمهندسين المؤهّلين والمهارات اللغوية والرقمية والتقنية وتبادل المعرفة وبراءات الاختراع والتصنيفات الدولية والنساء الحاصلات على شهادات وغيرها، وكذلك الاعترافات الدولية بنموذج التعليم الإلكتروني وعن بُعد في المملكة، الذي يُعدُّ نموذجًا فريدًا للتعليم أثناء الأزمات، وفي الوصول للمناطق النائية لخلق بيئة تعليمية عادلة ومنافسة، لإكساب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة للقرن الـ21، وإعدادهم مبكرًا لسوق العمل، وتهيئتهم للمنافسة عالميًّا.