تقام 6 و7 نوفمبر 2023 بالرياض.. "السجل العقاري" يشارك في قمة "بروبتك السعودية" لتعزيز التقنية العقارية

وبيّن أن مشاركتهم تستهدف التعريف بأحدث التطورات التي تشهدها عملية التسجيل العقاري في المملكة، مع التركيز على دور التقنية في هذا المجال، والتي من شأنها تعزيز موثوقية العقار ورفع جاذبيته الاستثمارية، كما توفر "بروبتك السعودية" منصةً تربط أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العقاري من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، وتعدّ فرصةً لبناء شبكة علاقات وتبادل للخبرات مع المهتمين في هذا القطاع.