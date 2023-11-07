تقام 6 و7 نوفمبر 2023 بالرياض.. "السجل العقاري" يشارك في قمة "بروبتك السعودية" لتعزيز التقنية العقارية

يشارك السجلُّ العقاري في قمة "بروبتك السعودية"، التي تقام خلال يومي 6 و7 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض؛ وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية التقنية لتيسير إجراءات القطاع العقاري في السوق السعودي، وتعزيز دورها في حوكمة القطاع، ورفع مستوى الشفافية والاستدامة فيه بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشهد قمةُ "بروبتك السعودية" مشاركةً واسعة لقادة القطاع العقاري، نحو أكثر من 40 متحدثًا محليًّا وعالميًّا، ونخبة كبيرة من المطوّرين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري وشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أن تنظيم قمة "بروبتك السعودية" تحت إشراف الهيئة العامة للعقار؛ يعدّ حدثًا نوعيًّا وبالغ الأهمية، في وقتٍ تشهد فيه المملكة تحوّلًا جذريًّا في كل المجالات؛ حيث يشكل القطاع العقاري أحد الأصول الرئيسة لهذا التحول في ظلّ رؤية السعودية 2030.
وبيّن أن مشاركتهم تستهدف التعريف بأحدث التطورات التي تشهدها عملية التسجيل العقاري في المملكة، مع التركيز على دور التقنية في هذا المجال، والتي من شأنها تعزيز موثوقية العقار ورفع جاذبيته الاستثمارية، كما توفر "بروبتك السعودية" منصةً تربط أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العقاري من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، وتعدّ فرصةً لبناء شبكة علاقات وتبادل للخبرات مع المهتمين في هذا القطاع.
وينظّم السجلُّ العقاري خلال القمة ورشةَ عمل بعنوان "تمكين قطاع التقنية العقارية"، يستعرض فيها قادة السجل العقاري فرص الاستفادة من التقنيات العقارية التي تسهم في صناعة التحول الواعد للقطاع العقاري بالمملكة، ودور السجل العقاري في تمكين قطاع التنمية العقارية.
ويسعى السجلّ العقاري من خلال مشاركته في المؤتمرات والفعاليات العقارية، إلى التعريف بأهمية السجلّ بالنسبة للقطاع العقاري، واستعراض التقنيات الحديثة التي يتمّ استخدامها في عملية التسجيل؛ كالمسح الجيومكاني، واستخدام الطائرات بدون طيار، والخرائط الجيومكانية، وغيرها من التقنيات التي تهدف إلى رفع الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري وتعزيز الأصول، ودعم عملية التحول الرقمي وتنمية الثروة العقارية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.