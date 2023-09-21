على طريق الريادة الدولية.. المملكة تفوز بعضوية مجلس منظمة التقييس

وتهدف المنظمة الدولية للتقييس (ISO) إلى تطوير وتنشيط أعمال التقييس والأنشطة المتعلقة بها دوليًا، التي تهدف إلى تسهيل تبادل البضائع والسلع والخدمات بين دول العالم، وإصدار المواصفات القياسية الدولية من خلال أعمال اللجان الفنية التي تبلغ أكثر من 800 لجنة فنية تُغطي المجالات المختلفة، كما تقدم الدعم للدول النامية في بناء القدرات الفنية لمشاركتهم في أنشطة التقييس الدولية.