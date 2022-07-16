محلل سياسي: قمة جدة فصل جديد يمكنه إعادة شراكة العرب مع أمريكا لطريقها الصحيح

كما أنها تعد فصلاً جديدًا وعمليًا نحو إعادة الشراكة الإستراتيجية بين واشنطن ودول المنطقة إلى الطريق الصحيح حيث أظهرت الأحداث العالمية الأخيرة قوة دول الشرق الأوسط ومدى تأثيرها في توازنات القوى الدولية، وهذه العلاقة تعززها مصالح مشتركة لا يمكن تجاهلها بل يمكن البناء عليها لأخذها إلى مراحل أكثر وضوحًا وإيجابية تراعي خصوصية كل دولة وحقها المكفول في اتخاذ القرارات والمواقف التي تتناسب مع مصالحها.