محلل سياسي: قمة جدة فصل جديد يمكنه إعادة شراكة العرب مع أمريكا لطريقها الصحيح

أكد الباحث السياسي يحيى التليدي، أن استضافة المملكة لهذه القمة العربية الأمريكية يؤكد أنها دولة محورية قائدة ورائدة، ونموذج لصلاح وإصلاح المنطقة واستقرارها، كما أن الرياض دائمًا ما تقود ملفات التحديات الإقليمية والعالمية، بما يؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لمواجهة كل التهديدات.
وقال إن قمة جدة للأمن والتنمية جاءت نتيجة للكثير من السياسات والاستراتيجيات التي تم النجاح في بنائها وإنجازها في الفترة الماضية، وبالمقابل فبإمكانها التأسيس لمرحلة جديدة في المنطقة والعالم تدعم السلام والتقدم والرقي والتنمية وتحاصر الإرهاب وداعميه سواء جماعات أو دول.
وأضاف أن محورها تعزيز التنسيق والتعاون بين دول المنطقة والعمل معًا على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وضرورة الاحترام المتبادل بين دولها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى.
كما أنها تعد فصلاً جديدًا وعمليًا نحو إعادة الشراكة الإستراتيجية بين واشنطن ودول المنطقة إلى الطريق الصحيح حيث أظهرت الأحداث العالمية الأخيرة قوة دول الشرق الأوسط ومدى تأثيرها في توازنات القوى الدولية، وهذه العلاقة تعززها مصالح مشتركة لا يمكن تجاهلها بل يمكن البناء عليها لأخذها إلى مراحل أكثر وضوحًا وإيجابية تراعي خصوصية كل دولة وحقها المكفول في اتخاذ القرارات والمواقف التي تتناسب مع مصالحها.
وأشار إلى أن مستقبل المنطقة يتطلب رؤية مشتركة وجادة تضع في أولوياتها تحقيق الأمن والاستقرار ومجابهة التحديات الأمنية والسياسية والتعاون نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والخيار واضح أمام الجميع بين دول تفتش عن السلام والتنمية والتقدم والازدهار وأخرى مشغولة بحكم بنيتها بنشر الظلام والإرهاب والفوضى.