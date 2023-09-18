4 رواد فضاء سعوديين يُلهبون حماس الجيل الواعد من أبناء الوطن الموهوبين بتجاربهم العلمية في الفضاء

استعرض 4 رواد فضاء سعوديين تجاربهم أمام أكثر من 6 آلاف من الطلبة الموهوبين، وذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وكالة الفضاء السعودية، حيث حضر في مسرح قبة موهبة 250 طالبًا وطالبةً، ومتابعة نحو 6 آلاف من طلبة فصول "موهبة"، الذين تابعوا اللقاء عبر البث المباشر الداخلي في مدارسهم.