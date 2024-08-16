بدعم القيادة.. مسابقة "المؤسّس" تتوّج 47 متسابقاً في حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

ونشأت فكرة المسابقة في لقاءٍ عُقد في تونس ربيع الأول عام 1397هـ، اُتفق خلاله على إقامة مسابقة سنوية دولية لتلاوة القرآن الكريم، وتبنت وزارة الحج والأوقاف في المملكة سابقاً هذه الفكرة، وتمّ نقلها إلى خادم الحرمين الشريفين الذي أيَّد إقامتها وساند تنفيذها على أرض أم القرى، وبعد صدور الأمر الكريم بإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 20 ربيع الأول عام 1414هـ، تولت "الشؤون الإسلامية" هذه المسابقة المباركة في جوانبها كافة إعداداً وتنظيماً.