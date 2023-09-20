ولي العهد لـ"فوكس نيوز": نحن نهتم للغاية بالقضية الفلسطينية ولدينا مفاوضات جيدة مع إسرائيل

وتابع : نحن نهتم للغاية بالقضية الفلسطينية ونريد حلها كما أن لدينا مفاوضات جيدة ومتواصلة في هذا الشأن وسنرى إلى أين نصل بهذه المفاوضات، حيث نأمل أن نصل إلى حل يُسهم في تسهيل حياة الفلسطينيين ويعيد إسرائيل كعنصر في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المملكة تقترب أكثر كل يوم للوصول إلى اتفاق مع إسرائيل.