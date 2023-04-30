المهندس علي الخاطر يحصد جائزة قادة الموارد البشرية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

حاز الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة مستشفيات ومراكز مغربي، المهندس علي بن سعيد الخاطر، جائزة "HR Icons Award" التي تُقَدم لأكثر قادة الموارد البشرية تأثيرًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.. وجاء ذلك خلال حفل أقامته منصة (ETHRWorld) المتخصصة في الموارد البشرية والتابعة لصحيفة (The Economic Times)، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف الجائزة إلى تكريم القيادات البارزة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الموارد البشرية، ممن قدّموا منجزات ملموسةً وأعمالًا رائدة ومبادرات متميزة في مجالات إدارة الموارد البشرية؛ فيما تخضع عملية الاختيار والترشيح لمعايير واشتراطات عديدة، ومن ذلك: ممارسة المرشح للقيادة التحويلية في آخر 5 أعوام، وقيادة أعمال أتمتة الموارد البشرية والتحول، بالإضافة إلى الإسهام في إعادة صياغة بيئة العمل لتقديم تجربة موظف فريدة من خلال تطبيق برامج الرفاه وجودة الحياة الوظيفية، ومراعاة التنوع والشمول، وتحقيق العدالة في بيئة العمل، ودعم الموارد البشرية بالشكل الذي يسهم في استشراف المستقبل.
وبهذه المناسبة، عبّر المهندس "الخاطر" عن فخره بهذه الجائزة التي تأتي كمحفز لاستكمال رحلته في تعزيز ممارسات الموارد البشرية، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة التي أسهمت بشكل نوعي في تطوير منظومة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، وبما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وأضاف "الخاطر"، "أن منظومة الموارد البشرية تشهد على المستوى الوطني تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الست الأخيرة، خاصة بعد إطلاق سمو ولي العهد في سبتمبر 2021 برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج رؤية 2030- الذي يركز على المواطن السعودي، وتعزيز تنافسية المواطن محليًّا وعالميًّا؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على تطوير بيئة العمل الوطنية؛ وذلك عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية، وقدرته على التعلم والتطوير المستمر".
تجدر الإشارة إلى أن منصة (ETHRWorld) تجمع تحت مظلتها قادة الفكر وخبراء الصناعة وصناع القرار ومقدمي الحلول في قطاع الموارد البشرية، كما تَجري العديد من النقاشات والمحادثات حول الابتكارات وأحدث الاتجاهات التي تؤثر على بيئة العمل والتنمية البشرية.