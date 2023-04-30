المهندس علي الخاطر يحصد جائزة قادة الموارد البشرية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

وتهدف الجائزة إلى تكريم القيادات البارزة الأكثر تأثيرًا في مجال إدارة الموارد البشرية، ممن قدّموا منجزات ملموسةً وأعمالًا رائدة ومبادرات متميزة في مجالات إدارة الموارد البشرية؛ فيما تخضع عملية الاختيار والترشيح لمعايير واشتراطات عديدة، ومن ذلك: ممارسة المرشح للقيادة التحويلية في آخر 5 أعوام، وقيادة أعمال أتمتة الموارد البشرية والتحول، بالإضافة إلى الإسهام في إعادة صياغة بيئة العمل لتقديم تجربة موظف فريدة من خلال تطبيق برامج الرفاه وجودة الحياة الوظيفية، ومراعاة التنوع والشمول، وتحقيق العدالة في بيئة العمل، ودعم الموارد البشرية بالشكل الذي يسهم في استشراف المستقبل.