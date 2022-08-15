بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر إنقاذ "عشرينية" مصابة بنزيف داخلي وتهتك في الطحال

بفضل الله، تَمَكّن فريق الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنقاذ سيدة "عشرينية"، أُسعفت إلى المستشفى إثر تعرضها لحادث مروري، نتجت عنه إصابات حادة لها في البطن، سبّبت تهتكًا في الطحال، بالإضافة إلى نزيف داخلي حاد.
وقال د.يوسف المبارك رئيس قسم العناية المركزة: إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة صحية معقدة، وكانت تشكو من آلام في الجزء العلوي الأيسر من البطن وفي الكتف الأيسر، بالإضافة إلى الدوخة المستمرة. وعلى الفور أُخضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة ومن بينها الأشعة المقطعية، التي أظهرت نتائجها إصابة الطحال بتهتك من الدرجة الثالثة، مع نزيف داخلي حاد.
وبعد دراسة الحالة العاجلة من الفريق الطبي المكون من تخصصات العناية الحرجة والجراحة فضلًا عن الأشعة التداخلية، تم عمل قسطرة لصمام شريان الطحال الدموي مع تقنية اللف؛ لإيقاف النزف باستخدام مواد خاصة، وقد نجح هذا التدخل الطبي الذي استمر أقل من ساعة، وجنب المرأة استئصال الطحال بعملية جراحية.
وتُعتبر إجراءات الصمام باستخدام الأشعة التداخلية، من التقنيات الفعالة في علاج بعض حالات النزيف الداخلي الناتج عن الحوادث، كما أنها تُستخدم في علاج التشوهات الوعائية الخلقية، وعلاج تمدد الأوعية الدموية.
وأضاف د. المبارك، أن الإجراء يتميز بأنه يتسم بدرجة أمان عالية، وبدون مضاعفات جراحية، ويمكن إجراؤه أكثر من مرة لنفس المريض، بالإضافة إلى أنه يُجرَى تحت التخدير الموضعي.
يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، قد نجح في الحصول على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية، ومن ضمنها اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحية CBAHI، واعتماد HIMSS، وشهادة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحي (JCI)، ويقوم المستشفى الذي يُعد من أحدث المستشفيات في الشرق الأوسط على مفهوم المستشفى الرقمي Digital Hospital، والذي يمكّن المرضى والمراجعين من الحصول على كل الخدمات بشكل رقمي.