بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر إنقاذ "عشرينية" مصابة بنزيف داخلي وتهتك في الطحال

وقال د.يوسف المبارك رئيس قسم العناية المركزة: إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة صحية معقدة، وكانت تشكو من آلام في الجزء العلوي الأيسر من البطن وفي الكتف الأيسر، بالإضافة إلى الدوخة المستمرة. وعلى الفور أُخضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة ومن بينها الأشعة المقطعية، التي أظهرت نتائجها إصابة الطحال بتهتك من الدرجة الثالثة، مع نزيف داخلي حاد.