صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن اكتمال صفقة الاستحواذ على 30٪ من أسهم شركة تبريد السعودية الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق

وتعمل تبريد السعودية حالياً في تنفيذ وإدارة مشاريع لمحطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل إلى 779,000 طن تبريد مع كبرى الشركات والجهات الاستراتيجية في المملكة من ضمنها شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية ومحطة تبريد المناطق الخاصة بمشروع جبل عمر بمكة المكرمة ومشروع تبريد المناطق لمطار الملك خالد الدولي بالرياض ومحطة التبريد المركزية لمشروع مجمع الملك فهد للأعمال (آماد) بمدينة الظهران. كما وعملت الشركة على مشروع محطة تبريد المناطق ضمن مشروع البحر الأحمر التي تعد عنصراً رئيسياً في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى عدد من المشاريع الحكومية والخاصة التي تساهم في مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.