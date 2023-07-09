"حدود جازان" تُحبط تهريب 75 كجم من نبات القات المخدّر

نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، في إحباط تهريب (75) كيلوجراماً من نبات القات المخدّر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.