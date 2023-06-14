حصيلة أسبوعين.. "الحياة الفطرية" ترصد 113 موقعاً لقنافذ البحر طويلة الأشواك

وتأتي المسوحات الدورية التي تقوم بها الفرق البحثية؛ نظراً لأهمية القنفذ البحري طويل الأشواك للنظم البحرية؛ كونها تتحكم في نمو الطحالب البحرية والحد من تكاثرها المفرط مما يسهم في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية، إضافة إلى وجودها المهم في السلسة الغذائية البحرية، حيث تعد غذاءً لعديدٍ من الأسماك.