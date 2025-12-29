"مسام" ينزع 835 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ويواصل حماية المدنيين

وفي محافظة مأرب، تم نزع (17) لغمًا مضادًا للدبابات، و(347) ذخيرة غير منفجرة، و(4) عبوات ناسفة مبتكرة. أما في محافظة تعز، فقد نُزعت (22) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم مضاد للأفراد، ولغمان مضادان للدبابات، و(30) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، بالإضافة إلى (7) ذخائر غير منفجرة في مديرية مقبنة، ولغم مضاد للأفراد و(9) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.