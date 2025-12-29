"مسام" ينزع 835 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ويواصل حماية المدنيين

واصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" جهوده في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حيث تمكن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2025 من نزع (835) لغمًا وعبوة وذخيرة غير منفجرة في عدة محافظات يمنية.
وتوزعت المخلفات التي تم التعامل معها بين لغمين مضادين للأفراد، و(84) لغمًا مضادًّا للدبابات، و(745) ذخيرة غير منفجرة، و(4) عبوات ناسفة.
وفي التفاصيل، نزع الفريق (187) ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية اليتيمة بالجوف، و(64) لغمًا مضادًا للدبابات و(135) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ميدي بمحافظة حجة. كما تم نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية تبن بمحافظة لحج، و(6) ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة.
وفي محافظة مأرب، تم نزع (17) لغمًا مضادًا للدبابات، و(347) ذخيرة غير منفجرة، و(4) عبوات ناسفة مبتكرة. أما في محافظة تعز، فقد نُزعت (22) ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم مضاد للأفراد، ولغمان مضادان للدبابات، و(30) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، بالإضافة إلى (7) ذخائر غير منفجرة في مديرية مقبنة، ولغم مضاد للأفراد و(9) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.
وبذلك، ارتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال ديسمبر إلى (3.491) لغمًا، فيما بلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن (529.951) لغمًا، كانت قد زُرعت بشكل عشوائي في مناطق متفرقة من اليمن.
وتواصل المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها الإنسانية في إزالة الألغام لحماية أرواح المدنيين، والمساهمة في تمكين الشعب اليمني من العيش بأمان واستقرار.