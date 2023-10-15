السقوط والحروق أكثر حوادث الأطفال شيوعاً في الباحة.. والذكور الأكثر إصابة

تشير نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من كلية الطب - جامعة الباحة، إلى أن نسبة حوادث الأطفال في المنازل في الباحة تُعَد مشكلةً صحيةً مهمةً، وتمّ الإبلاغ عن عددٍ كبيرٍ من الحالات، وتشمل الإصابات الشائعة التي يتعرّض لها الأطفال في المنازل: السقوط، الحروق، الاختناق، التسمّم، إضافة إلى الإصابات الناجمة عن استخدام المنتجات الكيميائية المنزلية.