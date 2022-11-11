الملك وولي العهد يهنآن رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.