المنتدى السعودي للإعلام.. سفراء بريطانيا واليابان وسنغافورة يتحدّثون عن "الدبلوماسية الرقمية"

ويتطرّق المنتدى الذي اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنوانًا له في النسخة الحالية؛ إلى واقع ومستقبل الإعلام من خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتناول جميع المواضيع الإعلامية، ويتحدث فيها خبراء ومختصون وممارسون، للخروج بتوصيات تساهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد الحلول لمشكلاته.