المنتدى السعودي للإعلام.. سفراء بريطانيا واليابان وسنغافورة يتحدّثون عن "الدبلوماسية الرقمية"

يشارك عدد من سفراء الدول لدى المملكة بتجاربهم في المنتدى السعودي للإعلام الذي تنطلق فعالياته في الـ20 من فبراير الجاري، عبر جلسة مخصصة للحديث عن مدى استفادتهم من الإعلام في إيصال رسالتهم وثقافتهم، والتعرف على الثقافات السعودية.
ويتحدث سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، وسفير سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، في جلسة خاصة بعنوان "الدبلوماسية الرقمية وثقافة الاتصال المجتمعي"، يقدمها الكاتب الصحفي الدكتور حمود أبوطالب، عن الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية في التعريف بالدول ونشر ثقافاتها.
ويتطرّق المنتدى الذي اختار "الإعلام في عالم يتشكل" عنوانًا له في النسخة الحالية؛ إلى واقع ومستقبل الإعلام من خلال أكثر من 100 ورقة وورشة عمل، تتناول جميع المواضيع الإعلامية، ويتحدث فيها خبراء ومختصون وممارسون، للخروج بتوصيات تساهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وإيجاد الحلول لمشكلاته.
ويناقش المنتدى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، كذلك يتطرق إلى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الهاتف النقال، والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار.