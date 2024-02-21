جدة.. "التعاون الإسلامي" تُعرب عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في تبني قرار بشأن غزة

كما أعربت المنظمة عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار؛ مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.