هبوب رياح شمالية غربية نشطة على محافظات من مكة المكرمة والمدينة المنورة الأيام القادمة

ويُتوقع بمشيئة الله أن تنشط الرياح مع هبات قوية تتجاوز أحيانًا حاجز 60 كم/الساعة؛ وخاصة يوم الأربعاء، ويشمل ذلك أنحاء عدة من مكة المكرمة بما فيها: (جدة، والجموم، ورابغ، والعاصمة المقدسة)، بالإضافة إلى المدينة المنورة بما فيها ينبع والرايس.. وتؤدي الرياح إلى إثارة بعض الأتربة والغبار لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مع احتمالية تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.