هبوب رياح شمالية غربية نشطة على محافظات من مكة المكرمة والمدينة المنورة الأيام القادمة

تشير نواتج محاكاة حاسوبية مستقبلية إلى توقعات باستمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية على محافظات عدة من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الثلاثاء.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تنشط الرياح مع هبات قوية تتجاوز أحيانًا حاجز 60 كم/الساعة؛ وخاصة يوم الأربعاء، ويشمل ذلك أنحاء عدة من مكة المكرمة بما فيها: (جدة، والجموم، ورابغ، والعاصمة المقدسة)، بالإضافة إلى المدينة المنورة بما فيها ينبع والرايس.. وتؤدي الرياح إلى إثارة بعض الأتربة والغبار لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مع احتمالية تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
والسببُ العلمي وراء نشاط الرياح الشمالية الغربية على الشريط الغربي للمملكة السعودية، هو سيطرة كتلة هوائية معتدلة الحرارة على شرقي البحر الأبيض المتوسط ويرافقها مرتفع جوي سطحي في تلك المناطق، بالتزامن مع استمرار تعمق المنخفضات السطحية الحرارية فوق المملكة، ويؤدي ذلك إلى فارق في الضغط الجوي؛ وبالتالي نشاط في الرياح السطحية.