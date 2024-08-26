مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا عالي الخطورة وزنه 6 كجم ومنتشر في عدة أعضاء بالبطن

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة سيدة ستينية، مع تَبِعات أورام منتشرة في المبيضين والطحال والأمعاء ومنديل البطن والكبد، بعملية جراحية كبيرة.
ذكرت ذلك د.سارة الربيش استشارية النساء والولادة وجراحة الأورام النسائية والمناظير.
وقالت د.الربيش إن المراجعة زارت المستشفى وهي تشتكي من آلام في البطن، والظهر، وأُخضعت لعدة فحوصات دقيقة، أهمها التصوير بالأشعة المقطعية، بالإضافة إلى تحاليل الدم المخبرية، فأظهرت النتائج وجود أورام منتشرة في المبيضين والأمعاء والطحال، بالإضافة إلى الكبد وصفاق البطن، علمًا بأنها راجعت عدة مستشفيات أخرى، وتم تشخيصها بوجود أكياس بالمبايض، مضيفة أن الفريق الطبي الذي ضم أيضًا د. أسامة البتديني استشاري الجراحة العامة؛ قام بأخذ عينة من الورم، وبيّن الفحص أنه ورم سرطاني عالي الخطورة، وتمت مناقشة الحالة والوصول إلى خطة علاجية، تم بمقتضاها إخضاع المراجِعة لعملية جراحية عاجلة، جرى فيها استئصال الرحم والمبايض وأجزاء من الأمعاء والطحال وتنظيف الغشاء البيتوني والكبد من الخلايا التي احتوت على الأورام.
وتابعت د.الربيش الحاصلة على الزمالة الكندية، أن العملية مضت بصورة سلسلة ودون أي مضاعفات، إلى أن انتهت ولله الحمد بالنجاح التام، ونقلت المراجعة بحالة مستقرة إلى العناية المركزة؛ حيث أمضت فيها "3" أيام تحت المراقبة الطبية، قبل أن تُحَول إلى جناح الجراحة وهي بصحة جيدة؛ إذ أصبحت تتحرك على قدميها وتأكل وتشرب بصورة طبيعية، كما بيّنت الفحوصات اللاحقة للعملية استئصال كل الأورام، وأن وظائف الدم والأملاح بحالة ممتازة، وخرجت من المستشفى بعدما تخلصت من الأعراض التي عانت منها لأشهر، وسيتم إخضاعها لاحقًا للعلاج بالكيماوي.
يشار إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، حقق الكثير من الإنجازات الطبية اللافتة بفضل الكفاءات الطبية المميزة التي تعمل فيه، وتوفر أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، وقد نجح في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات والاعتمادات العالمية والمحلية.