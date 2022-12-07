انعقاد الاجتماع الأول لقيادات تدريب منطقة الرياض في الفصل الثاني

تناول الاجتماع المحاور ذات الأهمية البالغة لمنشآت التدريب منها متابعة تنفيذ برنامج التهيئة للمستجدين وما ينطوي عليه من تكوين اتجاهات ايجابية نحو التدريب التقني والمهني والفرص المستقبلية إلى جانب توعيتهم بالحقوق والواجبات والضوابط والأنظمة وإلقاء الضوء على عدد من المبادرات والمشاريع كمبادة "حماية" للوقاية من المخدرات و برنامج "رافد" لانخراط المتدربين في سوق العمل لممارسة التخصص قبل التخرج إلى جانب مشروع "ساعد" الذي استحدث مؤخراً ويعتمد على تقديم المعونة للمتدربين من زملائهم بالمستويات المتقدمة في ذات التخصص.