انعقاد الاجتماع الأول لقيادات تدريب منطقة الرياض في الفصل الثاني

أقامت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الاجتماع الأول لقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة مع المدير العام افتراضياً هذا الفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٤٣-١٤٤٤ هـ،حيث شكر في كلمته الافتتاحية الجهود المبذولة من المنشآت في أعمال القبول والتسجيل واستقبال المتدربين والمتدربات .
ويأتي هذا الاجتماع في الأسبوع الأول من الفصل الحالي للوقوف على تسيير أعمال بداية الفصل وانتظام أكثر من ٣٤ ألف متدرب ومتدربة موزعين على ١٣٧ تخصصاً في ٤٠ منشأة تدريبية تابعة لمنطقة الرياض .
وكذلك عودة ما يقارب ١٦٣٢ مدرباً ومدربة لضمان بدء التدريب منذ بداية الفصل التدريبي.
تناول الاجتماع المحاور ذات الأهمية البالغة لمنشآت التدريب منها متابعة تنفيذ برنامج التهيئة للمستجدين وما ينطوي عليه من تكوين اتجاهات ايجابية نحو التدريب التقني والمهني والفرص المستقبلية إلى جانب توعيتهم بالحقوق والواجبات والضوابط والأنظمة وإلقاء الضوء على عدد من المبادرات والمشاريع كمبادة "حماية" للوقاية من المخدرات و برنامج "رافد" لانخراط المتدربين في سوق العمل لممارسة التخصص قبل التخرج إلى جانب مشروع "ساعد" الذي استحدث مؤخراً ويعتمد على تقديم المعونة للمتدربين من زملائهم بالمستويات المتقدمة في ذات التخصص.
تضمنت المحاور متابعة تهيئة وجاهزية المنشآت التدريبية لاستقبال المتدربين والمتدربات ومواجهة بعض التحديات الطارئة والتوجيه بسرعة معالجتها. وكذلك برامج مركز خدمة المجتمع والتوجيه بضرورة زيادة البرامج المجانية النوعية المقدمة للمجتمع كأفراد وجهات.
تناول الاجتماع استعراض أهمية الاتفاقيات التشاركية وضرورة مد جسور التواصل مع مختلف الجهات إما من خلال برامج التدريب المنتهي بالتوظيف أو اتفاقيات التوظيف المباشر أو التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى جهود التنسيق الوظيفي والتطلعات المأمول تحقيقها في هذا الجانب. واشتمل الاجتماع أيضاً على محور الصحة والسلامة المهنية إلى جانب الصيانة والمرافق.
اعتمد طرح المحاور ومناقشتها على استعراض آليات الحوكمة والإجراءات المعتمدة حديثاً و مناقشة التحديات و الحلول الممكنة للتغلب عليها.