"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الشرقية والرياض ونجران وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق والعديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة نجران رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.