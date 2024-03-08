"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وضباب كثيف

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.