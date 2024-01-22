"الحياة الفطرية" يضبط شخصًا بحوزته 47 سمكة من قرش الشعاب بغرض البيع

وشدد المركز على أن قرش الشعاب محظور صيده، وعقوبة ذلك تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية, مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإيقاف المخالف وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.