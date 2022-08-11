"إعمار اليمن" يفتتح مشروع الخط الناقل للمياه في الغيضة

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة عبدالله باسليمان أن هذا المشروع استكمال لخطة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية في الجمهورية اليمنية، ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها، بما في ذلك قطاع المياه، الذي يدعمه البرنامج خلال مشاريع متنوعة، شملت إدارة شبكات المياه وحفر الآبار ونقل المياه عبر الصهاريج؛ إسهامًا في تحقيق الأمن المائي.