غرامات شركات الأسمنت شاهد.. المملكة تدعم اقتصادها بمعايير تنافسية تتّسم بالشفافية والنزاهة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية، قراره الأخير باتخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع 14 منشأة في قطاع الأسمنت؛ تضمّنت إيقاع غراماتٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على كل منشأة، مع نشر القرارات على نفقتها.
وتفصيلًا: يأتي ذلك في إطار حرص المملكة على تحقيق مضامين المُنافسة الاقتصادية المشروعة، وتوفير بيئة تنافسية عادلة مُشجعة لخيارات المُستهلكين، إلى جانب تعزيز حماية المال العام، والحفاظ على بيئة تنافسية في الأسواق، قائمة على العدالة والشفافية والنزاهة.
وتضمّنت قائمة الشركات: أسمنت الصفوة، وأسمنت المدينة، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الجوف، وأسمنت القصيم، وأسمنت نجران، وأسمنت المنطقة الجنوبية، وأسمنت المتحدة الصناعية، وأسمنت اليمامة، وأسمنت الرياض "شركة الأسمنت الأبيض السعودي"، والأسمنت العربية، والأسمنت السعودية، وأسمنت ينبع، وأسمنت حائل.
وخالفت الشركات لثبوت الفقرة 1 من المادة "الرابعة" من نظام المنافسة، التي تنصّ على حظر الممارسات، أو الاتفاقيات، أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن.
ولتعزيز المُنافسة الاقتصادية المشروعة في الأسواق، كلفت المملكة، الهيئةَ العامة للمنافسة بتطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ بهدف تعزيز المنافسة العادلة، وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار.
وخلال مسيرتها، لطالما عملت الهيئة على ضمان وجود منافسة شريفة بين التجار والشركات، وفق ضوابط وآليات خالية من التلاعب والتحالفات المضرّة، وهو ما يعكس حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، على تطوير البيئة التنافسية في المملكة، من خلال حظر كافة أشكال الممارسات التي تحدّ من المنافسة بين المنشآت، ومنع الممارسات الاحتكارية؛ تحقيقًا للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين.
من أجل القيام بدورها كاملًا، صدرت الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمنافسة، وكذلك نظامها، وتتجلّى مهام الهيئة في 3 وظائف رئيسية؛ هي: حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق، من أجل دعم كفاءة الاقتصاد الوطني، وتعزيز رفاهية المستهلك.
وتبني الهيئة السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يحسن أداء الأسواق، لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة؛ من خلال إنفاذ نظام المنافسة والسياسات التي يتبنّاها، وتتضمّن بيئة منافسة ومحفزة، ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية، وتحسين الأنظمة والسياسات، ورفع مستوى الوعي بثقافة المنافسة، وإنفاذ نظام المنافسة بفعالية، وتعزيز شفافية النظام والتعاون مع الشركاء الدوليين.