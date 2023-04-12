غرامات شركات الأسمنت شاهد.. المملكة تدعم اقتصادها بمعايير تنافسية تتّسم بالشفافية والنزاهة

وخالفت الشركات لثبوت الفقرة 1 من المادة "الرابعة" من نظام المنافسة، التي تنصّ على حظر الممارسات، أو الاتفاقيات، أو العقود بين المنشآت المتنافسة، أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن.