تزامنًا مع عودة الدراسة.. نصائح من "سعود الطبية" لتجنّب الإصابة بالقمل في المدارس

وختمت لافتةً إلى وجوب اتخاذ بعض الخطوات حال إصابة أحد الأطفال؛ لضمان عدم انتشار القمل للآخرين؛ ومنها تنظيف فروة الرأس تماماً منه عن طريق استشارة الطبيب واستخدام علاجات التخلص منه، ويجب التأكد من أنه تلاشى بالفعل؛ لأن وجود قملة واحدة تساعد على العدوى المستمرة والتكاثر، وعدم التردد نهائياً في إخطار المدرسة أو آباء أصدقاء الطفل المقربين؛ للتأكد من عدم إصابتهم بما يمكن أن يؤدي إلى عودة إصابة الطفل حتى بعد علاجه.