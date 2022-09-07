رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات للنقل الجماعي بالصومال

وشدَّد باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضدَّ الإرهاب، والوقوفِ ضدَّ كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مُعرِباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة، سائلاً الله تعالى أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.