"إغاثي الملك سلمان" يستقبل الدفعة الأولى من الجسر البحري السعودي في السودان

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بحضور ممثلي سفارة المملكة في جمهورية السودان، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي؛ تمهيدًا لتوزيعها في المناطق المستهدفة، التي تشتمل على 16 شاحنة من المساعدات الغذائية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.
ويأتي ذلك تأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 327 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 654 أسرة.
جاء ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من جهة أخرى، سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية سيراليون، بحضور نائب وزيرة الشؤون الاجتماعية في جمهورية سيراليون الحاج محمد كيلا، ومسؤول الشؤون الإسلامية في سفارة المملكة بجمهورية غينيا سريح بن حسين آل الشيخ، وذلك في العاصمة فريتاون.
وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.