"إغاثي الملك سلمان" يستقبل الدفعة الأولى من الجسر البحري السعودي في السودان

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بحضور ممثلي سفارة المملكة في جمهورية السودان، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي؛ تمهيدًا لتوزيعها في المناطق المستهدفة، التي تشتمل على 16 شاحنة من المساعدات الغذائية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.