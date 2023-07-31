11 ألف سيجارة.. ضبط معمل للتبغ داخل سكن عمال بحي السلامة بجدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي "السلامة" لتصنيع "المعسل" باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، حيث تمت مصادرة 10 أطنان من "الجراك"، كما عُثر في الموقع على 11000 سيجارة تمت مصادرتها من قبل الجهة المعنية.