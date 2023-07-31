11 ألف سيجارة.. ضبط معمل للتبغ داخل سكن عمال بحي السلامة بجدة

نجحت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة، وبمشاركة الجهات المعنية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية من رصد موقع مخالف بحي السلامة تديره عمالة وافدة لتخزين وإنتاج "التبغ" بطرق سرية، وتمت مصادرة 1.8 طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي "السلامة" لتصنيع "المعسل" باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، حيث تمت مصادرة 10 أطنان من "الجراك"، كما عُثر في الموقع على 11000 سيجارة تمت مصادرتها من قبل الجهة المعنية.
وأضافت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.