وزارة التجارة توضح مقترح قرار تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر

كما يتضمن عدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة الناشئة عن التقسيم، إضافة إلى أن أي اتفاق مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات، إن وجد.