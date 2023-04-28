طالبت بالالتزام بالتعليمات الواردة.. "أمانة العاصمة المقدّسة" تبث بعض الإرشادات عند هطول الأمطار عبر منصاتها الرقمية

وكانت الأمانة قد استعدت بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة وما قد ينتج من هطول الأمطار أو السيول، حيث شكلت الأمانة فريق للطوارئ مكون من أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة ومزودين بعدد من الآليات والمعدات بلغ عددها 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام، وسيكون تواجد هذه الفرق على مدار الساعة خلال الأيام القادمة، وخاصة في المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافه أعلى في هطول الأمطار.