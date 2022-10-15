"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على حائل والشمالية يمتد تأثيرها إلى الجوف وتبوك

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر وربع يصل إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 - 26 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل خلال ما بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 24 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.