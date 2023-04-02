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بكل أدوارها وسطحها وساحاتها.. "رئاسة شؤون الحرمين" تؤكّد استكمال تهيئة التوسعة السعودية الثالثة

السديس: استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير الخدمات كافة
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
واس
واس

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدرٍ من القاصدين بالمسجد الحرام.

وقال: إن التوسعة السعودية الثالثة استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير الخدمات كافة في جميع أروقة التوسعة السعودية الثالثة وساحاتها وأدوارها وسطحها.

ودعا الشيخ السديس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المسجد الحرام
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
تهيئة التوسعة السعودية الثالثة

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