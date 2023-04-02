بكل أدوارها وسطحها وساحاتها.. "رئاسة شؤون الحرمين" تؤكّد استكمال تهيئة التوسعة السعودية الثالثة

ودعا الشيخ السديس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.