"الحقيل" يرعى تخريج 180 موظفًا بالوزارة من الدبلوم العالي للتخطيط الحضري بجامعة الملك سعود

ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية في المدن، وضخ عدد أكبر من الممارسين المؤهلين في التخطيط لإدارة التطوير العمراني وفق أفضل المعايير، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والممارسات المتعلقة بالتخطيط وتحسين المشهد الحضري في الأمانات والبلديات التابعة لها، لتكون رافدًا قويًا في انحسار التشوه البصري ومعالجته، كما يهدف إلى تنمية مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال التخطيط والتصميم الحضري.