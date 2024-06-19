المسجد الحرام يشهد كثافة من الحجاج لأداء طواف الوداع

وبعد مبيتهم بمِنى، رمى ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فالكبرى، اقتداءً واتباعاً لسنة النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.