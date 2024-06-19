المسجد الحرام يشهد كثافة من الحجاج لأداء طواف الوداع

توافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم (الأربعاء)، 13 ذي الحجة 1445هـ؛ ثالث أيام التشريق، إلى الحرم المكي؛ لأداء طواف الوداع، بعدما رموا الجمرات الثلاث، وغادروا مِنى قاصدين المسجد الحرام الذي شهد كثافة عالية، وليتمّوا بذلك حجتهم.
وبعد مبيتهم بمِنى، رمى ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فالكبرى، اقتداءً واتباعاً لسنة النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.
وكان ضيوف الرحمن المتعجلون قد غادروا مشعر مِنى في وقتٍ سابقٍ أمس؛ ثاني أيام التشريق، بعد رمي الجمرات، ثم توجّهوا إلى المسجد الحرام وأدّوا طواف الوداع؛ آخر أعمال الحج، ليكملوا بذلك أداء المناسك بأركانها وفرائضها.