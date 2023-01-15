من "إغاثي" الملك.. تسليم محاليل ومواد الغسيل الكلوي لمستشفى الشحر العام بحضرموت

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر العام بمحافظة حضرموت، محاليل ومواد الغسيل الكلوي، وذلك ضمن إطار حرص المركز على استمرار خدماته الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي باليمن.
وقال المدير العام لمديرية الشحر عادل باعكابة: إن الدعم الإنساني الذي يقدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الكلية الصناعية بالمديرية، ليس بجديد على الأشقاء في المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أهالي اليمن، منوهًا إلى أن هذه الشحنة من المحاليل ستسهم دون شك في استمرار عمل مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر في تقديم خدماته الإنسانية والمجانية لجميع المرضى، البالغ عددهم 90 مريضًا من مديرية الشحر والمديريات المجاورة.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الصحية المتكاملة المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.