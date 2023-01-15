من "إغاثي" الملك.. تسليم محاليل ومواد الغسيل الكلوي لمستشفى الشحر العام بحضرموت

وقال المدير العام لمديرية الشحر عادل باعكابة: إن الدعم الإنساني الذي يقدّمه مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الكلية الصناعية بالمديرية، ليس بجديد على الأشقاء في المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أهالي اليمن، منوهًا إلى أن هذه الشحنة من المحاليل ستسهم دون شك في استمرار عمل مركز الكلية الصناعية بمستشفى الشحر في تقديم خدماته الإنسانية والمجانية لجميع المرضى، البالغ عددهم 90 مريضًا من مديرية الشحر والمديريات المجاورة.