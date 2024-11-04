35 ْمئوية.. مكة المكرّمة والدمام الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الإثنين، على معظم المناطق.
وسجّلت مكة المكرمة والدمام والأحساء أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 34 ْمئوية في جدة وجازان، و33 درجة في الخرج ووادي الدواسر والقنفذة والتنهات والدهناء والصمان.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ7 ْمئوية، وأبها وطريف 10 درجات، والباحة وعرفات 12 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، حائل، الحدود الشمالية.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة والقصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.