35 ْمئوية.. مكة المكرّمة والدمام الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، حائل، الحدود الشمالية.