مركز متكامل للإجهاد الحراري بمستشفى النور التخصصي لخدمة الحجاج

أكمل مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي استعداداته لتقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية التشخيصية لحجاج بيت الله الحرام من خلال خطة تشغيلية متكاملة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
وأوضح التجمع أن الخدمات العلاجية تشمل حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة والمتوقع حدوثها، حيث هيأ المستشفى مركزًا متخصصًا لضربات الشمس والإجهاد الحراري مجهز بمرشات رذاذ مركزية ومراوح رذاذ، بالإضافة لثلاجات لحفظ السوائل وحفظ الثلج لمواجهة الحالات المتوقعة.
ويعد المركز الأول على مستوى مستشفيات مكة المكرمة، ويعمل تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة، مجهز بكوادر وطنية متميزة ومهيأة ومدربة وملمّة بالإجراءات العلاجية للتعامل مع هذا النوع من الحالات.