مركز متكامل للإجهاد الحراري بمستشفى النور التخصصي لخدمة الحجاج

ويعد المركز الأول على مستوى مستشفيات مكة المكرمة، ويعمل تحت إشراف قسم الطوارئ لاستقبال مرضى الإجهاد الحراري وضربات الشمس على مدار 24 ساعة، مجهز بكوادر وطنية متميزة ومهيأة ومدربة وملمّة بالإجراءات العلاجية للتعامل مع هذا النوع من الحالات.