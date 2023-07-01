"سدايا" تقود التوجُّه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات ولي العهد

"يمكن للتقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل، أن تجنِّب العالم الكثير من المضار، وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة". بهذه العبارة أكد سمو ولي العهد أهمية الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه.. وهو النهج الذي اتبعته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة اختصارًا باسم سدايا (SDAIA)؛ لتقود التوجُّه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لجعل تطلعات سموه حقيقة على أرض الواقع.