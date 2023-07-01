"سدايا" تقود التوجُّه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات ولي العهد

"يمكن للتقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في حال تم استخدامها على النحو الأمثل، أن تجنِّب العالم الكثير من المضار، وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة". بهذه العبارة أكد سمو ولي العهد أهمية الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه.. وهو النهج الذي اتبعته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة اختصارًا باسم سدايا (SDAIA)؛ لتقود التوجُّه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لجعل تطلعات سموه حقيقة على أرض الواقع.
وما حققته السعودية أمس، بحصولها على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، هو نتيجة طبيعية لهذا التوجه، وهذا العمل البنّاء.
كما تلعب "سدايا" دورًا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة، وتتولى مهام تطوير الكوادر السعودية في مجال البيانات.
ومن أبرز جهود الهيئة خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19": التسهيل على المواطنين والمقيمين عبر إطلاق المبادرات المختلفة، من بينها مركز العمليات لدعم الجهات الأمنية والصحية، "مؤشر كوفيد-19 السعودي"، ومبادرة احتواء الأزمة، ومبادرة استمرارية الأعمال.
كما سخّرت "سدايا" تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها، وتطوير منتجاتها في مجالات البحوث والابتكار التي تغطي المجالات الحيوية كافة.
وأطلقت "سدايا" مراكز التميز، ومن بينها مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصحة؛ وذلك بهدف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى جودة أنماط الحياة الصحية، والإسهام في تشخيص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عنها.. وغيرها من مراكز التميز التي شملت العديد من الجهات والهيئات.
كما أطلقت "سدايا" العديد من المبادرات في سبيل تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن ضمن هذه المبادرات: معسكر سواهر، تحدي نيوم، الآرتاثون، طريق مكة، مركز الإقامة المميزة، أكاديمية سدايا ومسرعة الأعمال للمدن الذكية.