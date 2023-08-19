في بيئة تربوية محفزة.. "تعليم المدينة" يستقبل أكثر من 350 ألف طالب وطالبة غدًا

يستقبل تعليم المدينة المنورة صباح غد، أكثر من 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1500 مدرسة من مدارس المنطقة، بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي 1444هـ؛ وذلك لضمان بداية قوية وجادة للعام الدراسي الجديد، في جو تربوي وتعليمي ممتع وبيئة مدرسية جاذبة ومحفزة.
وكثّفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، جهودها منذ وقت مبكر؛ استعدادًا لعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، وهيّأت البيئات التعليمية بجميع المتطلبات من الكوادر البشرية (التعليمية، والإدارية، والمادية، والفنية)، وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية والصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، وصرف الميزانيات التشغيلية، ومباشرة المعلمين المنقولين ولجان التوظيف التعاقدي، ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة لكل المرافق التعليمية.
ووضعت الإدارة خطتها بإشراف مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، للاستعداد ومتابعة اللجان والإدارات التعليمية المعنية، شملت تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب الدراسية، والألواح التفاعلية، والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكافة مرافق المدارس كدورات المياه وأجهزة التكييف والإضاءة ووسائل النظافة، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية والتحفيزية للاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم.