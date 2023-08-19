في بيئة تربوية محفزة.. "تعليم المدينة" يستقبل أكثر من 350 ألف طالب وطالبة غدًا

ووضعت الإدارة خطتها بإشراف مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، للاستعداد ومتابعة اللجان والإدارات التعليمية المعنية، شملت تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها وانطلاق الدراسة بشكل فعلي، ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية كالمقررات والكتب الدراسية، والألواح التفاعلية، والمقاعد والأدوات المدرسية، والانتهاء من أعمال الصيانة لكافة مرافق المدارس كدورات المياه وأجهزة التكييف والإضاءة ووسائل النظافة، وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة المدير والمديرة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، مع الاهتمام بإعداد اللوحات الترحيبية والإرشادية والتحفيزية للاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم.