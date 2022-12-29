جامعة شقراء تفوز بالمسابقة الخليجية للتثقيف الدوائي

حقّقت جامعة شقراء، ممثلةً بكلية الصيدلة، المركز الأول في المسابقة الخليجية للتثقيف الدوائي، على مستوى كليات الصيدلة بالجامعات ومؤسسات التعليم في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر آيهوب IHPO22، والذي نظمته وزارة الصحة، خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2022م، بمشاركة طلاب وطالبات كليات الصيدلة بمؤسسات التعليم والجامعات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومثّل الجامعة في هذه المسابقة التثقيفية التفاعلية من طلبة كلية الصيدلة: الطالب محمد حسين العنزي، والطالبة منال طلق العتيبي، خلال مراحل المسابقة الثلاث، والتي بدأت باستقبال المشاركين لحالة مرضية "افتراضية" وتحضير الدواء المناسب لها، وتقديم التثقيف الصحي المناسب للمريض.
وتهدف المسابقة التثقيفية إلى تعزيز دور الصيدلي في برنامج التثقيف الدوائي لمواكبة التطور الصحي في الخدمات الصيدلانية.
كما تهدف المسابقة لتنمية قدرات ومهارات التواصل للممارسين في مجال الصيدلة لإيصال المعلومات الدوائية للمرضى بلغة سلسة ومفهومة، واستشعار أهمية التثقيف الدوائي في زيادة وعي المجتمع حيال الاستخدام الآمن والأمثل للدواء.
فيما حقق نادي طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، المركز الأول في مسابقة أفضل جناح مشارك في مؤتمر آيهوب IHOP22، والذي تضمن رصدًا لأعمال وإنجازات النادي من برامج وورش عمل وحملات وفعاليات، كان من أبرزها: برنامج اليوم العالمي للكلى، والبرنامج التعريفي بزمالة قمم، وبرنامج التعليم الشامل لذوي الإعاقة، وبرنامج طريقك للامتياز في سنة الامتياز.
وكذلك برنامج "أرشدني" ومبادرة "همة" والتي تتعلق برفع مستوى الطالب الجامعي وتقديم خدمات إرشاد أكاديمي مميزة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الحملات التوعوية: "الصحة العقلية"، و"صحتك في رمضان"، والأدوية اللاوصفية، والفعاليات التثقيفية التي منها ما يتعلق بمكافحة الفساد والمسابقات في المجالات الصحية.
ويهدف نادي كلية الصيدلة بجامعة شقراء، من خلال ما يقدمه من برامج وأعمال تتوافق في مجملها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية المملكة 2030، إلى استثمار طاقات وإبداعات الطلاب والطالبات، والسعي إلى رفع قدراتهم العلمية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية والوصول إلى تخريج كفاءات وطنية مؤثرة تدرك أهمية مهنة الصيدلة.