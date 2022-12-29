جامعة شقراء تفوز بالمسابقة الخليجية للتثقيف الدوائي

فيما حقق نادي طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، المركز الأول في مسابقة أفضل جناح مشارك في مؤتمر آيهوب IHOP22، والذي تضمن رصدًا لأعمال وإنجازات النادي من برامج وورش عمل وحملات وفعاليات، كان من أبرزها: برنامج اليوم العالمي للكلى، والبرنامج التعريفي بزمالة قمم، وبرنامج التعليم الشامل لذوي الإعاقة، وبرنامج طريقك للامتياز في سنة الامتياز.