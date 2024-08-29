"سعود الطبية" تُنهي معاناة ثلاثيني مع ارتجاع حاد بالصمام الأبهر وتضخم بجذر الشريان

أنهت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، معاناة مريض ثلاثيني من متلازمة مارفان الوراثية منذ الولادة، والتي ينتج عنها مشكلة في الجين الذي يمكّن الجسم من إنتاج البروتين الذي يساعد الأنسجة الضامة في الحفاظ على مرونتها وقوتها.