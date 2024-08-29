"سعود الطبية" تُنهي معاناة ثلاثيني مع ارتجاع حاد بالصمام الأبهر وتضخم بجذر الشريان

أنهت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، معاناة مريض ثلاثيني من متلازمة مارفان الوراثية منذ الولادة، والتي ينتج عنها مشكلة في الجين الذي يمكّن الجسم من إنتاج البروتين الذي يساعد الأنسجة الضامة في الحفاظ على مرونتها وقوتها.
وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة القلب الدكتور حمد الحبيب، أن هذا المرض يصيب جدار الشريان الأبهر؛ مما ينتج عنه مضاعفات مثل تضخم الشريان الأبهر، وارتجاع في الصمام الأبهر أو الصمام الميترالي وغيره من المضاعفات.
وأشار "الحبيب" إلى أن المريض جرى تشخيصه بمركز صحة القلب بارتجاع حاد في الصمام الأبهري، يصاحبه تضخم شديد في الشريان الأبهر ووصل حجمه لـ7 سم.
وأفاد بأن العملية أجريت بتغيير كامل لجذر الشريان الأبهر وتصليح الصمام الأبهري بعملية نادرة تسمى عملية (DAVID PROCEDURE)، وتعتبر من العمليات المعقدة والنادرة غير التقليدية لإصلاح هذا المرض في جراحة القلب والتي تجرى بمراكز متخصصة تُجري هذا النوع من العمليات.
ونوّه بأن العملية تكللت بالنجاح والمريض بحالة صحية جيدة.