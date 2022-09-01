في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.. "الشلوي" يكتسح الثنايا.. أسرع توقيتًا

اكتسح مالك الهجن محمد عبدالرحمن الشلوي، نتائج سباقات الثنايا ضمن الأشواط النهائية في ⁧‫مهرجان ولي العهد للهجن‬⁩ 2022 من خلال المطية "متعبه" والتي جاءت الأسرع على مستوى الأشواط الـ 8 ، بتوقيت 9:52.140 كما حققت المركز الأول في الشوط المسائي الخامس فئة ثنايا بكار،