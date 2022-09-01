في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.. "الشلوي" يكتسح الثنايا.. أسرع توقيتًا

اكتسح مالك الهجن محمد عبدالرحمن الشلوي، نتائج سباقات الثنايا ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022 من خلال المطية "متعبه" والتي جاءت الأسرع على مستوى الأشواط الـ 8 ، بتوقيت 9:52.140 كما حققت المركز الأول في الشوط المسائي الخامس فئة ثنايا بكار،
وشهدت منافسات الفترة المسائية للثنايا تميّز أربع هجن من الطائف من خلال المطايا: مبشرة، عز الجيش، متعبة، وقضاع.
وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في بقية الأشواط الـ 8 الأخرى كالتالي، "مليار" لـ حمود عبدالله البلوي، "مياس" لـ عبدالعزيز عماش العنزي، "مبشرة" لـ عاطف عطية القرشي، "عز الجيش" لـ سفر عقاب الشريف، "ولد مبلش" لـ علي ربيع العجمي، "توافيق" لـ ماجد ناصر المكيرش، "قضاع" لـ حسين علي القرشي.