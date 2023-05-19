المملكة تفتح ذراعيها للطلاب العرب بتخصيص 6948 مقعداً في جامعاتها

خصصت المملكة 6948 مقعداً في جامعاتها الحكومية لطلاب العلم من جميع الدول العربية، للعام الدراسي 1444هـ.
يأتي ذلك تزامناً مع القمة العربية الـ 32 التي ستعقد بمدينة جدة اليوم الجمعة، والتي تؤكد على دور المملكة الرائد في الاهتمام بنهضة واستقرار الشعوب العربية.
وتوفر المملكة الفرص التعليمية للطلاب من جميع الدول العربية، إيمانًا منها بأهمية التعليم وأنه حق للجميع، وحرصًا على لمّ شمل الطلاب العرب تحت مظلتها.
وتحتل المملكة المركز الثالث في مؤشر إجمالي الإنفاق على التعليم، بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2022م، حيث وصل إجمالي ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الماضي ما يزيد على 185 مليار ريال، بما يشكّل 19.4% من مخصصات القطاعات في ميزانية الحكومة عام 2022، ويعكس رؤية القيادة في الاهتمام بالتعليم ودوره في بناء الإنسان وتنمية الوطن، وذلك وفقاً لما تعرضه المنصة الوطنية الموحدة.
وفي ظل الاهتمام والدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لقطاع التعليم، أسهمت جهود وزارة التعليم لتطوير التعليم العام في تحسين نتائج التعلّم، وتعزيز قدرة قطاع التعليم العام في المملكة على المنافسة عالمياً، إلى جانب تحقيق العديد من المنجزات خلال العام 2022.
ووفرت المملكة منحاً دراسية لطلاب الدول العربية في الجامعات الحكومية، يمكن التقديم عليها من خلال زيارة موقع الجامعة المراد التقديم عليها، بكل سهولة ويسر.