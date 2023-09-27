قدّموا التهنئة باليوم الوطني.. رئيس "جامعة أم القرى" يستقبل جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة

استقبل رئيس جامعة أم القرى المكلف الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي، وفدًا من جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في مكة المكرمة، برئاسة الدكتورة هناء حلبي عضو مجلس الإدارة، وسلاف حجازي مديرة مركز مكة المكرمة، برفقة عدد من الأطفال في الجمعية وأولياء أمورهم، بمكتبه في المدينة الجامعية بالعابدية.
وهنّأ الوفدُ رئيسَ الجامعة المكلف بمناسبة اليوم الوطني، وقد كان في استقبالهم وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة نيرمين قطب، ومستشارة رئيس الجامعة للاتصال المؤسسي الدكتورة سمية شرف، وعدد من المنسوبين.
وأشاد "الغامدي" بالتعاون القائم بين الجامعة والجمعية؛ مؤكدًا حرص الجامعة على خدمة هذه الفئة الغالية في المجتمع، ووضعها ضمن مبادراتها الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، وتقديم الخدمات الاستشارية والمجتمعية لهم.
وأضافت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة نيرمين قطب أن الجامعة حريصة على تفعيل البرامج النوعية ضمن مبادرة بيئة صديقة لذوي الإعاقة؛ حيث توفر العمادة كل السبل لخدمة هذه الفئة الغالية، وتقيم البرامج التطويرية التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم الذاتية والفكرية ضمن خطط ودراسات منهجية وُضعت من مختصين في هذا المجال.