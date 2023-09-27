قدّموا التهنئة باليوم الوطني.. رئيس "جامعة أم القرى" يستقبل جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمكة

استقبل رئيس جامعة أم القرى المكلف الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي، وفدًا من جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في مكة المكرمة، برئاسة الدكتورة هناء حلبي عضو مجلس الإدارة، وسلاف حجازي مديرة مركز مكة المكرمة، برفقة عدد من الأطفال في الجمعية وأولياء أمورهم، بمكتبه في المدينة الجامعية بالعابدية.