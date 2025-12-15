أجواء الشتاء تزيّن سماء الرياض.. أمطار متفرقة وغيوم تغطي العاصمة

تزيّنت سماء العاصمة الرياض اليوم بأجواء شتوية لطيفة، مع هطول أمطار متفرقة على عدد من أجزائها، وسط غيوم كثيفة لا تزال تسيطر على الأجواء منذ ساعات الصباح.
وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة ومحافظة عفيف، مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمالية جريان السيول وحدوث صواعق رعدية.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الجوية، والالتزام بتعليمات السلامة، خصوصًا في مواقع تجمع المياه ومجاري السيول، حفاظًا على سلامة الجميع.