أجواء الشتاء تزيّن سماء الرياض.. أمطار متفرقة وغيوم تغطي العاصمة

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل العاصمة ومحافظة عفيف، مع تأثيرات مصاحبة تتمثل في نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب احتمالية جريان السيول وحدوث صواعق رعدية.