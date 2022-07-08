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‪ أمير الباحة يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

نوه بما يقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام
‪ أمير الباحة يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك
أمير الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز
سبق
سبق

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن جميع أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال أمير منطقة الباحة : "نيابة عن جميع أهالي المنطقة، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما تقدمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام حتى يتمون حجهم بكل يسر وسهولة، في ميزان حسناتكم، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة".

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حج 1443
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